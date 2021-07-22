Антитела к коронавирусу могут сохраняться более года

Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются более года, к такому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.

«Согласно исследованию Национального института здравоохранения и социального развития, у большинства инфицированных коронавирусом антитела выявлялись спустя год», — говорится в сообщении.

У 97% участников исследования были обнаружены антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса через год после заражения.

«Хотя антитела были обнаружены у многих, их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения», — говорится в пресс-релизе организации.

В исследовании также изучалась способность антител нейтрализовать новые штаммы. Выяснилось, что степень зашиты для варианта «альфа» было «немного ниже» и «значительно ниже» для вариантов «бета» и «дельта».

«Результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким», — говорит представитель THL Мерит Мелин, цитата приводится в пресс-релизе организации.