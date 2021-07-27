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Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке
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Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке

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Байден объявил о завершении боевой миссии США в Ираке

США до конца 2021 года завершат боевую миссию в Ираке, заявил президент Джо Байден после переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими, передает CNN.

«Я думаю, что дела идут хорошо. Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы продолжать обучение, помогать, бороться с „Исламским государством“ — по мере его появления. Но боевая миссия завершится до конца года», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает укрепление демократии в Ираке и хотел бы, чтобы парламентские выборы прошли в стране в октябре (они должны были состояться раньше, но в январе их перенесли). Президент подтвердил приверженность США сотрудничеству в области безопасности и борьбе с терроризмом.

Сейчас в Ираке находятся 2,5 тыс. американских военных. Однако пока чиновники не раскрывают, как изменится это число к концу года, пишет CNN.

Ирак больше не нуждается в американских военных, чтобы бороться с ИГ, заявил аль-Кадими в интервью агентству Associated Press (AP) перед переговорами с Байденом. По его словам, силы безопасности и армия Ирака способны защитить страну без войск коалиции. Аль-Кадими подчеркнул, что иракские военные доказали это в прошлом году, проведя самостоятельные операции против террористов.

О том, что американский президент и иракский премьер готовятся объявить о завершении военной миссии США AP написало ранее в понедельник со ссылкой на источники. Один из собеседников агентства заявлял, что Вашингтон и Багдад договорились об этом еще в апреле, но тогда не утвердили график вывода войск.

Военная миссия США в Ираке началась в 2003 году. Вашингтон обосновывал ввод войск предположением, что правительство Саддама Хусейна разрабатывает оружие массового поражения.

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В 2011 году военных вывели из страны, однако в 2014 году контингент вернулся на фоне гражданской войны в соседней Сирии и усиления ИГ.

Ранее США объявили о сроках вывода войск из еще одной ближневосточной страны — Афганистана. Военные должны покинуть его к началу августа. После масштабного вывода солдат движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы, захватив значительную часть территории.

Ирак, Джо Байден
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