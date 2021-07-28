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В Украине за сутки более 700 новых случаев заболевания Covid-19

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В Украине за сутки более 700 новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 717 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 459 человек, 15 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 27 июля 2021 года в Украине зафиксированы 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 36, медработников — 97). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 507 человек; летальных исходов — 15; выздоровели — 459 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19, 25 июля за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля — 763 новых случая.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 250 061 человека, выздоровели 2 185 339 человек, летальных случаев — 52 891.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

коронавирус
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