Никто из нардепов, заявивших о выходе из «Голоса», не вышел из фракции и не сложил мандат

Никто из народных депутатов, покинувших партию «Голос», не подал заявление о выходе из фракции «Голос» в Верховной Раде, сообщил глава фракции «Голос» в Верховной Раде, член политсовета партии Ярослав Железняк.

«Я уверен, что каждый член фракции остается порядочным и честным человеком. То, что, к сожалению, некоторые карьерные амбиции не были удовлетворены, это стало причиной решений коллег и решений съезда относительно этих коллег. Но фракция остается. Пока мне не известно ни об одном заявлении о выходе из фракции. Уверен, что и не будет. Фракция остается работать», — сказал Железняк на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что между теми, кто покинул партию, и теми, кто остался в ней, нет основополагающих, идеологических расхождений.

«Откровенно говоря, мы, когда были еще кандидатами в народные депутаты, все вместе подписывали личное обязательство, что в случае выхода из рядов партии, каждый народный депутат обязывается сложить мандат. Не знаю, будут ли мои коллеги выполнять это обещание или нет. У меня есть чувство, что оно, к сожалению, ими будет проигнорировано. Но дальше я уверен, что будут все народные депутаты фракции работать над тем, чтобы реализовывать наши идеологические основы», — пояснил Железняк.

Он добавил, что избирательный список партии состоял из 200 людей.

«Поверьте, каждый из них достаточно профессиональный и порядочный человек, потому я думаю, что для нашей фракции еще много есть отличных кандидатов, но давайте пока фиксировать то, что во фракции остается 20 людей, пока что у меня нет ни одного заявления о выходе из фракции или прекращении мандата ни одним из депутатов, которые сегодня заявили о выходе из партии», — указал Железняк.