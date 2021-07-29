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Цена газа в Европе превысила $500 за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе превысила $500 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе установила очередной рекорд за последние три года вслед за ростом цен на газ в Азии и в привычном нам исчислении — в долларах за 1 тыс. куб. м обновила первую цифру трехзначного ценника, сообщает Интерфакс.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта — сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures превысило $500 за тысячу кубометров ($510 за тысячу кубов, или 40,79 евро за тысячу кВт.ч).

На торгах днём ранее спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $484 за тысячу кубометров.

Достигнутый показатель является максимальным за последние три с половиной года — с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт «Зверь с Востока» (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Накануне ближайший (сентябрьский) фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM вырос до $539 за тысячу кубометров. Динамика азиатских котировок спустя несколько часов закладывает тренд европейским торгам. Самый дорогой контракт будущей зимы — на февраль 2022 года тем временем стоит уже $594. Индекс JKM отражает спотовую рыночную стоимость партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань. Цены в Азии стабильно превышают европейский спот — в июне «азиатская премия» к цене TTF составила до 20%.

По мере роста цены в Азии Европе достается все меньше поставок СПГ. Поступление регазифицированного сжиженного природного газа с терминалов Европы в газотранспортную систему в июле 2021 года снижается на 23% по отношению к июлю 2020 года и на 31% по отношению к июлю докризисного 2019 года. Падение поставок по отношению к предыдущему месяцу, к июню 2021 года, составляет также заметные 13%. Также падает уровень запасов СПГ в резервуарах приемных терминалов ЕС — средний уровень за последние 7 дней уже на 19% ниже, чем за первую неделю месяца.

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Чуть больше года назад — в мае 2020 года цена газа на TTF опускалась до исторического рекорда в 3 евро за тысячу кВт.ч, или $34 за тысячу кубов. В конце августа 2020 года цена преодолела планку в $100 за тысячу кубов, в декабре — вышла за $200. Штурм отметки в $300 состоялся в мае 2021 года, в конце июня цена перевалила за $400 за тысячу куб. м.

газ
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