«Слуга народа» не ведет переговоры с «Голосом» о коалиции

Партия «Слуга народа» не ведет переговоров с партией «Голос» по созданию коалиции в Верховной Раде IX созыва.

Об этом заявил глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко в интервью РБК-Украина.

«Мне неизвестно о таких системных переговорах. Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от „Голоса“. На уровне партии мы не обсуждали», — сказал он.

При этом Корниенко назвал «вероятным вариантом развития событий» то, что «Слуга народа» может самостоятельно сформировать большинство в новом парламенте.

В то же время он не исключает, что с начала работы ВР нового созыва определенные политсилы могут предложить создать коалицию.

«Впрочем, мы ожидаем, что с началом работы парламента, возможно, кто-то предложит нам создать коалицию или рассмотреть какую-то коалиционное соглашение», — добавил глава предвыборного штаба партии «Слуга народа».