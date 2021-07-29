Экономика США выросла во втором квартале на 6,5%

ВВП США за второй квартал 2021 года вырос на 6,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Бюро экономического анализа Минторга США. Ведомство также улучшило оценку состояния экономики в 2020 году — падение после переоценки составило 3,4%, а не 3,5%. Оценка роста экономики в первом квартале этого года также была пересмотрена и составила 6,3%.

Накануне ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0–0,25% годовых, а также не изменила условия программы скупки активов. При этом регулятор отметил прогресс в достижении целей по занятости и инфляции.