ТОП производителей смарт-часов

Кто регулярно следит за презентациями известных производителей электроники, знает, что новые смарт часы в их коллекциях появляются регулярно. Кроме того, данный сегмент стремительно заполняют новые имена. Но как бы ни менялась ситуация на рынке, есть несколько компаний, который неизменно остаются в ТОПе самых популярных, а их продукция стабильно пользуется спросом.
ТОП-5 производителей умных часов:
Apple. У «яблочной» техники огромная армия фанатов по всему миру. На рынке представлено несколько поколений гаджетов в узнаваемом дизайне. Едва ли не единственный недостаток Эпл Вотч – не самая низкая цена. Кроме того, производитель выпускает хронометры, принципиально ориентированные на совместимость только с устройствами на iOS.
Samsung. Главный конкурент Apple. Как и «яблочные», смарт-часы Samsung имеют широкий модельный ряд, способны выполнять множество функций, работают надежно, выглядят стильно. В отличие от конкурента, сопряжимы и с Android, и с iOS, но все же лучше работают в паре с «родными» смартфонами.
Xiaomi. Эта китайская компания – один из мировых лидеров на рынке смарт-техники. Умные часы бренда сочетают в себе широкий набор функций, стильный дизайн и доступную цену, что сделало их лидерами бюджетного сегмента рынка.
Garmin. Компания славится своим высококлассным навигационным оборудованием, а также смарт-часами. Гаджеты представлены широким модельным рядом – от элегантного до спортивного стиля, восхищают функциональностью. В ассортименте крупных магазинов электроники, таких как АЛЛО, продают смарт-часы Garmin из разных ценовых сегментов. Хотя самые лучшие, конечно, в дорогой премиальной линейке.
Huawei. Смарт-часы бренда – оптимальное сочетание цены и качества. Выполняют все основные функции, ожидаемые от интеллектуальных гаджетов. Выносливы, подходят для повседневного использования. Стоят недорого.
Оптимальное решение для покупки новых смарт-часов – крупный сетевой специализированный магазин, такой как АЛЛО. Здесь вас ждет оригинальная продукция, широчайший выбор и оптимальные цены.
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