В Казахстане новый коронавирусный антирекорд

Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 7 803 случая заражения коронавирусом — на 112 больше, чем днем ранее, что является максимально высоким показателем в стране с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 580 379, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
В соотношении с численностью населения (18,9 млн человек) доля инфицированных составляет 3%.
По данным комиссии, всего в Казахстане выздоровели 478 277 человек, а за минувшие 24 часа — 4 933. Днем ранее сообщали о 5 372 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса достигло 5 957, увеличившись за сутки на 91.
Минздрав Казахстана с 1 августа прошлого года иначе ведет статистику заразившихся. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемические признаки инфекции. По данным на 1 августа, в стране выявили 61 168 заболевших такой пневмонией, умерли 3 724 человека с этим диагнозом.
В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса «Спутником V», произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в стране началась вакцинация местным препаратом QazVac. Кроме того, были закуплены китайские препараты.
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