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В Казахстане максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии

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В Казахстане максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7778 случаев заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения страны на своей странице в Facebook. Это максимум с начала пандемии.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 29 июля — по данным Минздрава тогда в стране выявили 7479 заболевших.

По числу новых случаев лидирует город Алматы — там выявлено 1 680 новых заболевших. На втором месте по этому показателю находится столица Казахстана Нур-Султан, там коронавирусом заразились 1 555 человек.

Минздрав Казахстана учитывает как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемические признаки инфекции. Как следует из публикации Минздрава в Facebook, с 1 августа 2020 года в стране выявили 60 584 заболевших такой пневмонией, 3 697 из них умерли. За 28 июля признаки инфекции при отрицательном тесте на коронавирус выявили у 304 человек.

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Массовая вакцинация населения российской вакциной «Спутник V» началась в Казахстане в феврале прошлого года. По данным на 29 июля, первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привиты 5 321 718 человек, второй компонент получили 3 632 067 граждан. В июле в стране обязали прививаться сотрудников сфер здравоохранения, торговли и общепита, сферы услуг, а также работников ЖКХ.

Казахстан, коронавирус
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