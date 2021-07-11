В Казахстане выявлено максимальное с начала пандемии число заражений COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 тыс. 695 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.
Днем ранее в стране было подтверждено 3 тыс. 130 случаев COVID-19.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 454 тыс. 825 случаев COVID-19.
Вместе с тем, с начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 412 тыс. 007 человек, в том числе 1 тыс. 857 - за последние сутки.
По данным Минздрава, всего с 13 марта 2020 года в стране зарегистрировано 57 тыс. 860 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 3 тыс. 489 человек.
С начала пандемии число заражений COVID-19 с подтвержденным и не подтвержденным ПЦР диагнозом в Казахстане составило 512 тыс. 685 случаев, число жертв - 8 тыс. 136 человек.
Население Казахстана превышает 18,9 млн человек.
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