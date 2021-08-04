В Китае продолжают фиксироваться случаи коронавируса

В минувший вторник в Китае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19, из них, несмотря на профилактические меры властей, 71 — внутри страны, сообщил в среду Госкомитет здравоохранения КНР.
Смертельных случаев не зарегистрировано.
По информации госкомитета, в понедельник был зарегистрирован 61 внутренний случай.
Заразившиеся внутри страны зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Юньнань, Хэнань и Фуцзянь. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают распространением штамма «Дельта».
Наибольшее число заболевших выявлено в восточной провинции Цзянсу, административный центр которой город Нанкин стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны. Если в Жуйли вирус просочился в июле из соседней Мьянмы в результате активного приграничного обмена, то в Нанкине источником его распространения стали рабочие городского аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, прибывших из-за рубежа.
Власти Нанкина — с населением более 9,3 млн — поместили в режим изоляции сотни тысяч человек.
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