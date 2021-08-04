В Украине за сутки почти 1000 новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 984 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 570 человек, 43 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 3 августа 2021 в Украине зафиксировано 9844 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 59, медработников — 48). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 572 человека, летальных случаев — 43, выздоровели — 570 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 255 345 человек, выздоровели 2 188 273 человека, летальных случаев — 53 024.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.
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