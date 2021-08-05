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Зеленский считает рабством привлечение жителей ОРДЛО к выборам в России

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Зеленский считает рабством привлечение жителей ОРДЛО к выборам в России

Президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что Россия привлекает жителей оккупированного Донбасса к своим выборам. По словам главы государства, это похоже на рабство.

Об этом он заявил в интервью каналу «Дом».

Глава государства отметил, что участие украинцев из ОРДЛО в российских выборах является элементом паспортизации.

«Выборы в Госдуму. Украинцев с этими паспортами (российскими — ред.) они сажают в автобусы, заставляют голосовать. Это рабство какое-то. Но как показывает история — обычно такие шаги история смывает как после дождя. Все это пройдет», — сказал президент.

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В то же время Зеленский заявил, что нельзя оценивать однозначно ситуации, в которых жители оккупированных территорий Донбасса получают паспорта граждан РФ, поскольку это для них могут быть вынужденныой мерой.

«Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные. Людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры. И мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Я считаю, что в смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя», — заявил Зеленский.

«Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие», — добавил он.

Напомним, что российские паспорта получили уже сотни тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донбасса.

Россия, Донбасс, Владимир Зеленский
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Четверг, 5 августа 2021
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