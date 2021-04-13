Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад

Эскалацией военных действий на востоке Украины Россия тестирует Запад, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что они хотят сделать, так это поднять температуру ровно настолько, чтобы показать, что Запад будет колеблется в своей поддержке Украины, что они на самом деле не видят в нас партнера. Это своего рода проверка», — сказал Зеленский в интервью Time, опубликованном в понедельник.

По его словам, РФ хочет, чтобы Запад испугался силы России, ее могущества.

«Я хочу прояснить. Мы не утверждаем, что будет реальная эскалация. Это просто может быть не в чьих-либо интересах», — отметил президент.