Зеленский назвал РФ стороной конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия несомненно является стороной конфликта на Донбассе, и это будет зафиксировано в совместном с ЕС в заявлении.

«У меня вчера был разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, и одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении», — сказал Зеленский на брифинге во вторник в Киеве после саммита Украина-ЕС.

Также Зеленский отметил, что Украина благодарна за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные меры в отношении РФ, но «необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно».

Как сообщалось, во вторник в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провели заседание XXIII саммита Украина — ЕС.