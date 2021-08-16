Через год украинцев будут заново прививать от COVID

Министерство здравоохранения введет повторную вакцинацию населения от коронавируса. Это произойдет через год после введения базовых прививок.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «Укринформу».

«Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами — это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки», — сказал он.

Впрочем, по его словам, Минздрав ожидает этих результатов исследований Pfizer по введению третьей (бустерной) дозы.

«Хотим посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы», — добавил Кузин.

Напомним, что в рамках кампании по вакцинации от COVID-19 в Министерстве здравоохранения хотят привить не менее 50% украинцев до конца этого года.