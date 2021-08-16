Новая вспышка коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда будет вспышка коронавируса в стране. Ожидается, что это случится осенью, но может быть и раньше.

Об этом санврач сообщил в интервью «Укринформу».

По его словам, рост случаев ожидается «где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре».

«Такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить», — отметил Кузин.

Во-первых, вакцинация действительно защищает от тяжелого течения — это ключевой момент, уточнил главный санитарный врач.

«Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будет последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будет летальных исходов осенью, когда такая вспышка действительно будет», — считает он.

Во-вторых, по его словам, от ответственного поведения украинцев зависит то, насколько быстро Украина будет заходить в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону.