Новая вспышка коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, когда будет вспышка коронавируса в стране. Ожидается, что это случится осенью, но может быть и раньше.
Об этом санврач сообщил в интервью «Укринформу».
По его словам, рост случаев ожидается «где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре».
«Такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить», — отметил Кузин.
Во-первых, вакцинация действительно защищает от тяжелого течения — это ключевой момент, уточнил главный санитарный врач.
«Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будет последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будет летальных исходов осенью, когда такая вспышка действительно будет», — считает он.
Во-вторых, по его словам, от ответственного поведения украинцев зависит то, насколько быстро Украина будет заходить в «желтую», «оранжевую» или «красную» зону.
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