Число жертв взрыва в Кабуле достигло 13

В результате взрыва возле аэропорта Кабула погибли не менее 13 человек. Среди жертв есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отметим, информацию о жертвах распространяют со ссылкой на представителя талибов. По словам пресс-секретаря «Талибана», среди убитых есть дети, и многие боевики получили ранения.
Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины уже следит за ситуацией с терактом вблизи аэропорта Кабула, пока информация о погибших или пострадавших украинцах не поступала.
А американский телеканал Fox News сообщает, что в теракте пострадали как минимум трое американских военных.
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