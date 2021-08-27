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Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

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Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, достигло 103. Среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал ответственного за гибель 12 американских военнослужащих.

Несколько взрывов произошли 26 августа рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГИЛ.

Афганистан, жертвы, взрыв
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