В посольстве США назвали ожидания Вашингтона от встречи Зеленского и Байдена

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала об ожиданиях Вашинтона от встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Об этом говорится в материале РБК-Украина «Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне».
По словам Квин, стороны много работали, чтобы сделать содержательной эту поездку, которая «заложит основу партнерства» между странами в будущем
«Мы ожидаем серьезных результатов, которые будут способствовать продвижению нашей повестки дня в области безопасности, экономики и реформ», — заявила Квин в комментарии РБК-Украина.
Как известно, во вторник, 31 августа, президент Владимир Зеленский проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.
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