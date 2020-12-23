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Только за обслуживание госдолга каждый украинец в 2020 году уже уплатил 3000 гривен

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Только за обслуживание госдолга каждый украинец в 2020 году уже уплатил 3000 гривен

Только за обслуживание государственного долга каждый украинец в 2020 году уплатил 3 тыс. гривен. Кроме того, на погашение госдолга Украина за 11 месяцев года уже потратила 357,4 млрд грн.

Как передает пресс-служба Счетной палаты, об этом глава ведомства Валерий Пацкан рассказал в интервью ТСН, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины на 2020 год.

«Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец по обслуживанию госдолга уплатил по 3 тыс. грн», — цитирует пресс-служба Пацкана.

Председатель Счетной палаты уточнил, что он пользуется цифрами по состоянию на начало этого месяца, тогда как «наибольшие платежи идут в декабре».

«Самая большая наша проблема — это заимствования. Это треть госбюджета», — считает Пацкан.

Председатель Счетной палаты отметил, что на погашение госдолга в этом году сначала было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту, по состоянию на 1 декабря, уже потрачено 357,4 грн, и эта сумма к концу года возрастет.

«Из позитива — общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана — на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана », - отметил Пацкан.

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Он подчеркнул, что в последние месяцы происходило перевыполнение плана доходов Государственной налоговой службой. А наибольшее невыполнение поступлений фиксируется за Государственной таможенной службой.

При этом чиновник напомнил, что в апреле 2020 года показатели бюджета были скорректированы: «доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн».

Напомним, Украина 18 декабря 2020 года провела расчеты по доразмещению еврооблигаций-2033 на сумму 600 млн долл. с процентной ставкой 7,253%, общая непогашенная сумма облигаций составляет 2,6 млрд долл.

госдолг, Счетная палата
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