Только за обслуживание госдолга каждый украинец в 2020 году уже уплатил 3000 гривен

Только за обслуживание государственного долга каждый украинец в 2020 году уплатил 3 тыс. гривен. Кроме того, на погашение госдолга Украина за 11 месяцев года уже потратила 357,4 млрд грн.
Как передает пресс-служба Счетной палаты, об этом глава ведомства Валерий Пацкан рассказал в интервью ТСН, комментируя выполнение Государственного бюджета Украины на 2020 год.
«Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец по обслуживанию госдолга уплатил по 3 тыс. грн», — цитирует пресс-служба Пацкана.
Председатель Счетной палаты уточнил, что он пользуется цифрами по состоянию на начало этого месяца, тогда как «наибольшие платежи идут в декабре».
«Самая большая наша проблема — это заимствования. Это треть госбюджета», — считает Пацкан.
Председатель Счетной палаты отметил, что на погашение госдолга в этом году сначала было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту, по состоянию на 1 декабря, уже потрачено 357,4 грн, и эта сумма к концу года возрастет.
«Из позитива — общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана — на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана », - отметил Пацкан.
Он подчеркнул, что в последние месяцы происходило перевыполнение плана доходов Государственной налоговой службой. А наибольшее невыполнение поступлений фиксируется за Государственной таможенной службой.
При этом чиновник напомнил, что в апреле 2020 года показатели бюджета были скорректированы: «доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн».
Напомним, Украина 18 декабря 2020 года провела расчеты по доразмещению еврооблигаций-2033 на сумму 600 млн долл. с процентной ставкой 7,253%, общая непогашенная сумма облигаций составляет 2,6 млрд долл.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016