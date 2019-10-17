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Укрепление гривны уменьшило госдолг более чем на 100 миллиардов, - Счетная палата

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Укрепление гривны уменьшило госдолг более чем на 100 миллиардов, - Счетная палата

Укрепление национальной валюты способствовало уменьшению общего объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 млрд грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

«Укрепление гривны имеет две стороны медали. Позитив − за 8 месяцев этого года общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 101,3 млрд грн. Укрепление гривны повлекло уменьшение долга на 144,3 млрд грн при превышении заимствований над погашением долга на 43 млрд гривен», − сказал Пацкан.

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В то же время, отметил он, Счетная палата неоднократно указывала на необходимость повышения качества прогноза макропоказателей, которые являются основой расчетов параметров государственного бюджета. По его словам, в Государственном бюджете Украины на 2019 год был заложен валютный курс, который существенно отличается от того, который есть на сегодня. Это, по словам Пацкана, привело к значительному недополучению доходов.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за 9 месяцев этого года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривны привело к недополучению 20,7 млрд грн доходов государственного бюджета. И это не удивительно. Ведь 40% от объема доходов государственного бюджета рассчитываются с использованием курса гривны к доллару США или евро», − сказал председатель Счетной палаты.

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Пацкан также отметил, что в проекте государственного бюджета на 2020 год заложен средний обменный курс гривны к доллару США и евро на уровне прогноза на этот год − 28,2 и 31,9 грн за доллар и евро соответственно. «Но эти показатели значительно отличаются от сегодняшних. Поэтому, считаю, без их пересмотра не обойтись. Иначе, не исключаю, мы снова столкнемся с проблемами», − подчеркнул он.

госдолг, Счетная палата
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