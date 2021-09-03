США примут у себя не менее 50 тысяч афганских беженцев

Соединенные Штаты намерены расширить программу размещения в стране эвакуированных беженцев из Афганистана как минимум до 50 тыс. человек Об этом заявил на брифинге в пятницу глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк.
«Мы работаем над тем, что увеличить число эвакуированных, которые прибудут в США, по меньшей мере до 50 тыс.», — сказал он и добавил, что в настоящее время эта цифра составляет 25 600 человек.
Генерал добавил, что всем беженцам сейчас предоставляются кров, продукты, вода, медицинская помощь.
Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане после того, как власть в стране перешла под контроль радикального движения «Талибан». О решении свернуть операцию в Афганистане, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля.
По заявлениям американской администрации, с конца июля из исламской республики были эвакуированы порядка 123 тыс. человек, из них около 6 тыс. — граждане США.
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