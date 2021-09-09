Лукашенко снова прилетел к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. О том, что борт белорусского лидера приземлился в столице России, сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».
Около 11:15 Лукашенко, по его данным, уже вышел из самолета. «Начался визит Лукашенко в Россию», — отметил Telegram-канал.
Вечером 9 сентября у президента Беларуси в Москве должна состояться встреча с Путиным.
Отметим, ранее сообщалось, что президенты России и Беларуси подпишут дорожные карты интеграции.
Предыдущая встреча двух лидеров состоялась 13 июля и продлилась почти пять с половиной часов. В ходе встречи Лукашенко заявлял о давлении на Минск со стороны Запада. По его словам, справляться с этим давлением у страны получается благодаря связям с Россией.
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