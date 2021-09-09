Из Кабула вылетел первый после победы талибов коммерческий рейс

Первый с момента вывода ВС США из Афганистана самолет, выполняющий международный рейс, вылетел в четверг из Кабула в столицу Катара Доху. Прямую трансляцию из кабульского аэропорта ведет телеканал Al Jazeera.

По его информации, на борту коммерческого самолета авиакомпании Qatar Airways находятся 115 человек, включая американцев и граждан других западных государств.

Авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после того, как боевики радикального движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. После этого сразу несколько государств проводили в срочном порядке до 31 августа эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними. 30 августа США объявили, что вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа крупного теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта. 4 сентября из Кабула вылетели первые внутренние рейсы — в города Мазари-Шариф, Кандагар и Герат. Местные авиакомпании начали продажу билетов на пассажирские самолеты внутри Афганистана. В последние дни в Кабул из-за рубежа начали прибывать специальные борты с гуманитарной помощью.