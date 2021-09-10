Строительство газопровода «Северный поток 2» полностью завершено, сообщает российский «Газпром».
«На утреннем оперативном совещании в ПАО „Газпром“ председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром строительство газопровода „Северный поток 2“ полностью завершено», — пишет компания.
6 сентября была сварена последняя труба второй нитки магистрали. После этого предстояло провести стыковку секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста.
Укладка первой нитки завершилась в начале июня.
Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области РФ до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам — 2460 км. «Газпром» достраивал «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.
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