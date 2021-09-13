СБУ запретила гастроли Моргенштерна в Украине

Российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) входит в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины, его творчество пропагандирует культ насилия и создает предпосылки конфликтных ситуаций на концертах, поясняют в Службе безопасности Украины.

«В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе СБУ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что позиция СБУ основывается на заключениях лингвистической экспертизы, которые подтвердили, что «в „творчестве Моргенштерна“ пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ».

«Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием», — добавили в пресс-службе.

Также в СБУ отметили, что в сентябре 2021 года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных концертах этого исполнителя на территории нашего государства.

«Акцентировано на том, что пребывание лица в „списке Минкульта“ автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли „Моргенштерна“ на территории Украины — запрещены», — подытожили в украинской спецслужбе.