Европарламент призвал пересмотреть отношения с Россией

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг итоги голосования.
За высказались 494 депутата, против — 103, еще 72 воздержались. Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами пересмотреть политику Евросоюза в отношении России и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ на основе представленных в докладе принципов. В частности, ЕС должен противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести выборочный диалог с Кремлем, поддерживать демократическое общество.
В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму, если будут констатированы нарушения демократических процедур и международного права.
Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016