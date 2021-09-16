Европарламент призвал пересмотреть отношения с Россией

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией. Об этом свидетельствуют распространенные в четверг итоги голосования.

За высказались 494 депутата, против — 103, еще 72 воздержались. Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами пересмотреть политику Евросоюза в отношении России и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ на основе представленных в докладе принципов. В частности, ЕС должен противодействовать угрозе безопасности, бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести выборочный диалог с Кремлем, поддерживать демократическое общество.

В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму, если будут констатированы нарушения демократических процедур и международного права.

Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.