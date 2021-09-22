Зеленский встретился в Нью-Йорке с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, свободной торговли и ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря.

«Во время встречи с моим другом с Реджепом Эрдоганом обсудили весь спектр сотрудничества Украины и Турции — от зоны свободной торговли до военно-технического сотрудничества. Наши отношения становятся все более конкретными и наполняются практическими проектами», — написал Зеленский в Twitter в среду утром.

Как сообщает Офис президента Украины на сайте, Зеленский поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией, высказанную во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Также президент Украины поблагодарил за поддержку «Крымской платформы».

Отмечается, что лидеры стран уделили внимание вопросу освобождения незаконно удерживаемых крымских татар и рассмотрели вопрос поддержания стабильной ситуации по безопасности в регионе Черного моря.

«Владимир Зеленский отметил стратегический характер украинско-турецких отношений и важности наращивания темпов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. В частности, были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей», — говорится в сообщении.

Президенты договорились активизировать работу по завершению процесса заключения Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Кроме того, Эрдоган принял приглашение посетить Украину для проведения 10-го заседания Совета стратегического сотрудничества.