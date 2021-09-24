Шмыгаль заявил о готовности страны к отопительному сезону

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что страна готова к отопительному сезону, тарифы расти не будут.
«К отопительному сезону страна готова», — сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
Премьер отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не должны расти и правительство будет помогать в этом местным властям. «Цены на газ расти не будут, а тарифы на электроэнергию с 1 октября будут уменьшены для большинства граждан, а для остальных останутся неизменными», — добавил Шмыгаль.
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