Правительство предоставит регионам субвенцию для сохранения тарифов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство предоставит субвенцию громадам на покрытие части расходов предприятий теплопоставки для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов.
«В основе меморандума договоренность, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим сезоном», — сказал он на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в четверг в Киеве.
Также документ будет включать положение о бесперебойной поставке газа, чтобы население и социальная инфраструктура была с теплом.
Кроме того, меморандум будет предусматривать финансовую поддержку громад со стороны государства для бесперебойной работы теплокомунэнерго и неповышения тарифов.
«Мы понимаем, что часть громад не сможет самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплопоставки для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов. Поэтому со стороны государства будет предусмотрена субвенция громадам с неудовлетворительным индексом налогоспособности уже с 4-го квартала текущего года», — заявил премьер.
Среди прочего, для неизменности тарифов в 2022 году государство обязуется передать и направить в местные бюджеты налог с доходов физлиц в размене плюс 4%, а также акциз с топлива в размере 13,44% также останется в местных бюджетах.
Напомним, президент Владимир Зеленский уже заявил, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут.
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