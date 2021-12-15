Шмыгаль уверяет, что Украине хватит газа и угля для прохождения зимы

Украина располагает достаточным объемом энергоресурсов для прохождения отопительного сезона, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«По состоянию на средину декабря у нас в хранилищах больше 15 млрд куб. газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей», — сказал он, открывая заседание правительства в среду.
Также, по его словам, «типичные страшилки о том, что у нас уже к зиме закончиться уголь, оказались очередным фейком».
Премьер отметил со ссылкой на данные Министерства энергетики, что в декабре ожидается приблизительно 2 млн тонн украинского и импортного угля при прогнозированном потреблении 1,7 млн тонн.
Он также указал, что активизирована работа по развитию внутренней добычи, для чего необходимо в том числе обеспечить погашение всех долгов по зарплате перед шахтерами.
«По данным министра энергетики на эти цели будут направлены свыше 700 млн грн», — сказал Шмыгаль.
«Таким образом, отопительный сезон проходит стабильно, энергоресурсов достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут», — резюмировал премьер.
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