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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Один украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на взрывном устройстве на востоке Украины в воскресенье, еще один получил осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщается в сводке на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

«В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести», — говорится в сообщении.

Всего с начала суток по состоянию на 17.00 26 сентября российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиции подразделений Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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«Наши военнослужащие открыли адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность», — говорится в сообщении.

Донбасс, ООС
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