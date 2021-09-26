На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Один украинский военнослужащий погиб, подорвавшись на взрывном устройстве на востоке Украины в воскресенье, еще один получил осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщается в сводке на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
«В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести», — говорится в сообщении.
Всего с начала суток по состоянию на 17.00 26 сентября российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиции подразделений Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
«Наши военнослужащие открыли адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность», — говорится в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016