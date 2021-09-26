На референдуме в Швейцарии побеждают сторонники однополых браков

Свыше 60% участников референдума в Швейцарии, по предварительным итогам голосования, в воскресенье поддержали инициативу «брак для всех», предполагающую легализацию в стране однополых союзов.

Согласно данным социологического института gfs.bern, опубликованным швейцарской телерадиокомпанией SRF, к 16.03 по Киеву в поддержку инициативы высказались 63,5% проголосовавших в 23 кантонах и полукантонах из 26.

Парламент Швейцарии в конце прошлого года одобрил «брак для всех», в том числе разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Позднее против инициативы выступили в основном представители двух партий конфедерации — парламентской Швейцарской народной партии и консервативного Федерально-демократического союза (EDU), которые подали подписи в поддержку проведения референдума по инициативе «брак для всех».

С 2007 года в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешалось усыновлять детей.