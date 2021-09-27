Facebook пока не будет разрабатывать детскую версию Instagram

Facebook решил приостановить разработку Instagram Kids — детской версии сервиса. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявил генеральный директор Instagram Адам Моссери. "Мы считаем создание Instagram Kids правильным делом, но мы приостанавливаем работу. Мы используем это время, чтобы поработать с родителями, экспертами и политиками и продемонстрировать ценность и необходимость этого продукта",— отметил Моссери.
О том, что Facebook работает над созданием версии Instagram для детей, стало известно в марте. Эта версия предназначена для подростков в возрасте от 13 лет, среди ее особенностей должны были быть отсутствие рекламы и отсутствие взрослого контента. Однако и в такой версии Instagram Kids вызвал активную критику со стороны родителей, законодателей и правозащитников, занимающихся правами детей. По их мнению, даже в таком варианте Instagram будет вреден для подростков, кроме того, несмотря на возрастные ограничения, там все равно будут регистрироваться дети более младшего возраста.
Недавно The Wall Street Journal опубликовала данные внутреннего исследования, проведенного самим Instagram и показавшего негативное влияние платформы на самооценку и мироощущение значительной части аудитории, особенно девочек-подростков.
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