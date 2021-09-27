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Facebook пока не будет разрабатывать детскую версию Instagram

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Facebook пока не будет разрабатывать детскую версию Instagram

Facebook решил приостановить разработку Instagram Kids — детской версии сервиса. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявил генеральный директор Instagram Адам Моссери. "Мы считаем создание Instagram Kids правильным делом, но мы приостанавливаем работу. Мы используем это время, чтобы поработать с родителями, экспертами и политиками и продемонстрировать ценность и необходимость этого продукта",— отметил Моссери.

О том, что Facebook работает над созданием версии Instagram для детей, стало известно в марте. Эта версия предназначена для подростков в возрасте от 13 лет, среди ее особенностей должны были быть отсутствие рекламы и отсутствие взрослого контента. Однако и в такой версии Instagram Kids вызвал активную критику со стороны родителей, законодателей и правозащитников, занимающихся правами детей. По их мнению, даже в таком варианте Instagram будет вреден для подростков, кроме того, несмотря на возрастные ограничения, там все равно будут регистрироваться дети более младшего возраста.

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Недавно The Wall Street Journal опубликовала данные внутреннего исследования, проведенного самим Instagram и показавшего негативное влияние платформы на самооценку и мироощущение значительной части аудитории, особенно девочек-подростков.

Instagram, Instagram Kids
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