Цена газа в Европе снова приближается к $1000 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе на закрытии торгов 27 сентября почти достигла $950 за 1 тыс. куб. м, показывая рост более чем на 11% по итогам дня. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $946 за 1 тыс. куб. м.

Общий рост цены на газ за день превысил 11%.

Напомним, на торгах 15 сентября стоимость газа росла на $150, несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Позже цена скорректировалась до $830, превышала $900 за тыс. кубометров в начале прошлой недели, но в последующие дни колебалась в диапазоне $800-900.