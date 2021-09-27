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Что можно делать на планшете?

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Что можно делать на планшете?

Планшет — это многозадачный инструмент, который позволяет совершать массу разнообразных действий. Современные хорошие планшеты по своим техническим характеристикам превосходят некоторые старые модели ноутбуков, чем только увеличивают свой потенциал. Поэтому мы расскажем вам о том, какие действия можно совершать на планшете.

Серфинг в интернете

Просмотр веб-страниц, общение в мессенджерах и социальных сетях, просмотр видеороликов и прослушивание музыки в онлайн-режиме — все это вы можете делать со своего планшета. И в данном случае его основное преимущество перед ПК и ноутбуками состоит в его мобильности. Планшет не привязан к одному месту, и сидеть в интернете с его помощью вы можете где угодно.

Чтение книг

Большой экран гаджета очень удобен при чтении книг. Конечно, в этом плане у него меньше возможностей, чем у электронной книги, но планшет — это универсальное устройство, а у электронной книги всего одна функция. Также благодаря множеству программ вы можете читать книги практически любых форматов.

Просмотр фильмов

Смотреть фильмы — это хорошо, а смотреть их на большом экране в любом удобном для вас месте — это еще лучше. Поэтому планшет в этом плане — это золотая середина между громоздким ПК, привязанным к одному месту, и смартфону с маленьким размером экрана.

Игры

Планшеты с каждым годом повышают свою производительность. Их процессоры становятся мощнее, оперативной памяти становится больше. Не стоит на месте и игровая индустрия, каждый год радуя нас новинками. Выбор игр для планшета на данный момент поистине огромен. Вы точно найдете, как скоротать вечер-другой.

Работа

Планшет способен проявить свой потенциал для людей многих профессий. С его помощью можно работать с текстом (но для этого лучше подключить клавиатуру), редактировать фото- и видеоматериалы, нарисовать график, заполнить таблицу или создать презентацию. Также у устройства есть возможность подключения к облачному хранилищу.

Творчество

Планшет достаточно мощный для того, чтобы запустить программы для рисования, создания музыки, редактирования изображений и т. д. Он предоставляет вам большую почву для творчества, использовать которую вы можете как угодно, ограничиваясь лишь собственной фантазией и навыками в вашей сфере.

Навигация

Наличие GPS-навигатора предоставляет ему большой спектр дополнительных возможностей. С его помощью вы можете не заблудиться, приехав в незнакомый город. Также у вас есть возможность заниматься спортом, если вы установите дополнительные программы.

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