НБУ надеется на продление программы с МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) надеется на продление программы с Международным валютным фондом (МВФ) на 6-9 месяцев, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Текущая программа завершается 8 декабря этого года и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на шесть-девять месяцев», — сказал Шевченко в интервью интернет-порталу LB.ua.

По его словам, указанный срок обусловлен технической необходимостью, так как именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой просмотры.

«Уже сейчас, договариваясь о продлении текущей программы, Украине нужно садиться за стол переговоров с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие три-пять лет», — добавил глава НБУ.

Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование — приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.