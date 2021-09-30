Число погибших при беспорядках в тюрьме Эквадора превысило 100 человек

При столкновениях между бандами в тюрьме эквадорского города Гуаякиль в провинции Гуаяс погибли 116 человек, более 80 получили ранения. Об этом сообщал президент Эквадора Гильермо Лассо, передает агентство Associated Press.

На фоне инцидента глава государства ввел чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора, разрешив правительству в числе прочих полномочий направлять в тюрьмы полицию и солдат. Как отметил Лассо, происходящее в Гуаякиле стало «печальным событием», поэтому он пока не может гарантировать, что власти восстановили контроль над тюрьмой.

Ранее сообщалось о 24 погибших, еще 42 человека получили ранения. Причиной стычки стал конфликт между бандами «Лос-Лобос» и «Лос-Хонерос».

Это не первый случай массовых стычек в эквадорских тюрьмах. Ранее аналогичный инцидент произошел в феврале, когда в трех тюрьмах страны одновременно были убиты 79 заключенных.