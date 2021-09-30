На Донбассе снова погиб украинский военный

Один украинский военнослужащий погиб на востоке Украины в четверг в результате обстрелов со стороны российских наемников, сообщается в сводке на странице Операции Объединенных сил.
«С начала суток, 30 сентября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, один раз применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. У Новотошковского вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 122 мм», — сказано в сообщении в Facebook.
Также в сторону населенного пункта Попасная российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью», — сообщили в штабе ООС.
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