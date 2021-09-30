Кличко назвал критической ситуацию из-за высоких цен на газ

Столичная теплоинфраструктура технически готова к началу отопительного сезона, но высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы делают ситуацию близкой к критической, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время коллегии Киевской городской государственной администрации.
«Технически мы готовы. Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической: высокие цены на газ, переложенные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний», — цитирует Кличко его пресс-служба в четверг.
Он отметил, что Ассоциация городов Украины предложили центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению. Кличко напомнил, что обращался к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы правительство зафиксировало цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м вместо рыночных 35 грн.
«Вместе с тем, НАК „Нафтогаз Украины“ должна немедленно изъять дискриминационные нормы договоров на поставку газа. А местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и заложена компенсация на будущее, чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона», — говорится в сообщении.
Мэр подчеркнул, что КП «Киевтеплоэнерго» обеспечило надлежащую техническую подготовку городского хозяйства к отопительному сезону. «Но сегодня, еще раз подчеркну, мы ждем от государства ответа на ключевой вопрос: каким будет механизм компенсации местным бюджетам, чтобы мы могли не повышать тариф для населения. Потому тариф до сих пор не утвержден! » - отметил Кличко.
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