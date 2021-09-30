Войти
Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию
парламент
Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО
соседи
Лукашенко заявил о тайном создании в Украине баз НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

Кличко назвал критической ситуацию из-за высоких цен на газ

269
Кличко назвал критической ситуацию из-за высоких цен на газ

Столичная теплоинфраструктура технически готова к началу отопительного сезона, но высокие цены на газ и переложенные на местное самоуправление тарифы делают ситуацию близкой к критической, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время коллегии Киевской городской государственной администрации.

«Технически мы готовы. Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической: высокие цены на газ, переложенные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний», — цитирует Кличко его пресс-служба в четверг.

Он отметил, что Ассоциация городов Украины предложили центральной власти конкретные решения, которые позволят вовремя начать поставки тепла и горячей воды населению. Кличко напомнил, что обращался к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы правительство зафиксировало цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м вместо рыночных 35 грн.

«Вместе с тем, НАК „Нафтогаз Украины“ должна немедленно изъять дискриминационные нормы договоров на поставку газа. А местным бюджетам должна быть погашена разница в тарифах прошлых лет и заложена компенсация на будущее, чтобы сохранить тарифы на тепло и горячую воду для населения на уровне прошлого отопительного сезона», — говорится в сообщении.

Читайте также: Арахамия попросил подписные листы для сбора подписей за отставку Разумкова

Мэр подчеркнул, что КП «Киевтеплоэнерго» обеспечило надлежащую техническую подготовку городского хозяйства к отопительному сезону. «Но сегодня, еще раз подчеркну, мы ждем от государства ответа на ключевой вопрос: каким будет механизм компенсации местным бюджетам, чтобы мы могли не повышать тариф для населения. Потому тариф до сих пор не утвержден! » - отметил Кличко.

газ, Виталий Кличко, отопительный сезон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 30 сентября 2021
Среда, 29 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016