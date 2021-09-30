Украина помогла эвакуировать из Афганистана более 700 человек

Украина помогла выехать из Афганистана более 700 людям.

Как сообщает Укринформ, об этом в Страсбурге сказал член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Рустем Умеров.

«Украина помогла выехать из Афганистана более 700 людям. Я хочу поблагодарить каждого военнослужащего из Украины и других стран, которые участвовали в эвакуационной операции. Но это не конец и самое худшее, возможно, еще впереди. ЕС и ПАСЕ должны обратить внимание Комитета министров Совета Европы на важность включения этого вопроса для разработки дальнейших рекомендаций», — сказал Умеров.

Он также отметил, что самое непосредственное влияние на Европу — гуманитарное, с учетом роста мигрантов из Афганистана, поэтому ЕС должен разработать пошаговый план поддержки мигрантов.

По его словам, другая угроза заключается в том, что Афганистан сыграл большую роль в развитии Аль-Каиды, и существует опасность, что страна может снова стать таким убежищем для терроризма.