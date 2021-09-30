Украина помогла эвакуировать из Афганистана более 700 человек

Украина помогла выехать из Афганистана более 700 людям.
Как сообщает Укринформ, об этом в Страсбурге сказал член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Рустем Умеров.
«Украина помогла выехать из Афганистана более 700 людям. Я хочу поблагодарить каждого военнослужащего из Украины и других стран, которые участвовали в эвакуационной операции. Но это не конец и самое худшее, возможно, еще впереди. ЕС и ПАСЕ должны обратить внимание Комитета министров Совета Европы на важность включения этого вопроса для разработки дальнейших рекомендаций», — сказал Умеров.
Он также отметил, что самое непосредственное влияние на Европу — гуманитарное, с учетом роста мигрантов из Афганистана, поэтому ЕС должен разработать пошаговый план поддержки мигрантов.
По его словам, другая угроза заключается в том, что Афганистан сыграл большую роль в развитии Аль-Каиды, и существует опасность, что страна может снова стать таким убежищем для терроризма.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016