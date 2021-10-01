Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе

С начала суток вследствие обстрела российскими наемниками ранены двое украинских военнослужащих, сообщается в сводке Операции Объединенных сил.
«Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другой — удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Фейсбуке в пятницу.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили его прекратить огневую активность.
Всего с начала суток, 1 октября, российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минского договоренностями вооружения.
Возле населенных пунктов Новоалександровка и Новозвановка (Луганская область) противник осуществил прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм. Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в сторону Авдеевки, под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающую территорию. Потерь среди гражданского населения нет.
В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы около пгт Первомайский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016