Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе

С начала суток вследствие обстрела российскими наемниками ранены двое украинских военнослужащих, сообщается в сводке Операции Объединенных сил.

«Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другой — удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Фейсбуке в пятницу.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь, чем заставили его прекратить огневую активность.

Всего с начала суток, 1 октября, российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минского договоренностями вооружения.

Возле населенных пунктов Новоалександровка и Новозвановка (Луганская область) противник осуществил прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм. Также минометы калибра 120 мм оккупанты применили в сторону Авдеевки, под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилые дома и прилегающую территорию. Потерь среди гражданского населения нет.

В Донецкой области с помощью беспилотного летательного аппарата противник сбросил гранатометные выстрелы около пгт Первомайский.