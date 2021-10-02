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«Слуги народа» ждут в Трускавце Зеленского и пол дюжины министров

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«Слуги народа» ждут в Трускавце Зеленского и пол дюжины министров

Депутатская фракция «Слуга народа» ожидает через 2,5 часа прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Трускавец, где проходит ее большое выездное заседание, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

«Только что звонил президенту: он вылетает уже сейчас, то есть где-то через 2,5 часа будет тут», — сказал он журналистам в Трускавце в субботу.

По словам Арахамии, когда президент прибудет, у депутатов ужа закончится работа в группах и «будет презентация всех наработок в одном зале, в том числе будут вопросы-ответы к президенту и ко всем руководителям министерств, то есть такая живая продолжительная дискуссия».

Глава фракции «Слуга народа» отметил, что президент выступит перед депутатами. «У него есть программное выступление о том, куда мы идем, как мы идем, на его взгляд — недостатки, которые у нас есть. Его оценка всех ситуаций. В том числе, большая сегодня панель по Донбассу, по пути к миру... Есть топ-три темы. Это — путь к миру, война на Донбассе. Вторая тема — деолигархизация... И третья тема — антикоррупционные реформы», — рассказал Арахамия.

Он уверен, что президент даст брифинг представителям СМИ.

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Арахамия также отметил, что пять-шесть министров будут принимать участие в выездном заседании фракции в Трускавце.

«В Кабмине — 23 человека, у нас же нет здесь даже половины министров... Я пригласил весь Кабмин, но не все могут: кто-то в командировке... Я уже видел здесь Кулебу: он ведёт панель по миру. Видел Марченко, министра финансов, — бюджетный процесс тоже будет обсуждаться. Видел, кажется, Чернышова по региональной политике. То есть где-то пять-шесть министров точно будет», — сказал он журналистам.

Слуга народа
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