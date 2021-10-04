Войти
Зеленский прокомментировал вопрос отставки Разумкова
позиция
Зеленский прокомментировал вопрос отставки Разумкова
Лукашенко не исключил, что будет вечным президентом
соседи
Лукашенко не исключил, что будет вечным президентом

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

транспорт
RSS

УЗ объявила тендер на закупку 80 пригородных и региональных поездов

181
УЗ объявила тендер на закупку 80 пригородных и региональных поездов

«Укрзализныця» планирует до 2026 года приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов — 1 октября компания объявила тендер в системе Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что УЗ начинает «самое масштабное за годы независимости Украины обновление парка пригородных и региональных поездов».

В рамках тендера компания планирует закупить 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок.

Также закупят 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 млрд грн.

«Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проектах City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах», — добавили в компании.

Сообщается, что к участию в тендерной закупке приглашены ведущие мировые производители — запросы на коммерческие предложения прислали компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу.

Укрзализныця будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион состоится 7 декабря. Комментарии и уточнения от потенциальных участников в системе Prozorro приниматься до 20 октября.

Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

«К процессу разработки технических требований к пригородных и региональных электропоездов были привлечены технические специалисты Укрзализныци и представители ведущих международных и украинских производителей.

Читайте также: Не только Зеленский. Что еще стало известно из утечки «архива Пандоры»

В рамках сотрудничества с Deutsche Bahn к рецензированию технических требований присоединились также специалисты DB Regio, которые оперируют одним из крупнейших парков регионального подвижного состава в Европе», — добавили в УЗ.

В УЗ напомнили, что парк пригородных электропоездов Укрзализныци изношен более чем на 90%, поэтому «обновления этого сегмента перевозок является критическим ввиду безопасность и комфорт пассажиров».

УЗ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 4 октября 2021
Воскресенье, 3 октября 2021
Суббота, 2 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016