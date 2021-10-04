УЗ объявила тендер на закупку 80 пригородных и региональных поездов

«Укрзализныця» планирует до 2026 года приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов — 1 октября компания объявила тендер в системе Prozorro.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что УЗ начинает «самое масштабное за годы независимости Украины обновление парка пригородных и региональных поездов».
В рамках тендера компания планирует закупить 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок.
Также закупят 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 млрд грн.
«Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проектах City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах», — добавили в компании.
Сообщается, что к участию в тендерной закупке приглашены ведущие мировые производители — запросы на коммерческие предложения прислали компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу.
Укрзализныця будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион состоится 7 декабря. Комментарии и уточнения от потенциальных участников в системе Prozorro приниматься до 20 октября.
Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.
«К процессу разработки технических требований к пригородных и региональных электропоездов были привлечены технические специалисты Укрзализныци и представители ведущих международных и украинских производителей.
В рамках сотрудничества с Deutsche Bahn к рецензированию технических требований присоединились также специалисты DB Regio, которые оперируют одним из крупнейших парков регионального подвижного состава в Европе», — добавили в УЗ.
В УЗ напомнили, что парк пригородных электропоездов Укрзализныци изношен более чем на 90%, поэтому «обновления этого сегмента перевозок является критическим ввиду безопасность и комфорт пассажиров».
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