В Кремле прокомментировали информацию о подготовке встречи Путина с Зеленским

Кремль действительно обсуждает с администрацией президента Украины Владимира Зеленского те вопросы, по которым Москва и Киев могли бы договориться на встрече глав государств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили о том, что, действительно, между Офисом президента Украины и администрацией президента России осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться», — сказал он.

Ранее российский «Коммерсантъ» сообщил, что Москва направила Украине проект из 12 предложений, о которых стороны могли бы договориться при встрече Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина. В него, по данным издания, в частности, вошли такие вопросы, как возвращение послов, отмена санкций и снятие взаимных торгово-экономических ограничений.

Позже пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров подчеркнул, что Зеленский готов будет обсудить предложенную повестку, но только когда из отношений двух стран исчезнут вопросы об оккупации Россией части украинской территории или удержания граждан Украины в заложниках. Он добавил, что, по мнению украинского президента, диалог с Путиным нужно строить на основе приоритетного для обоих обществ пути к миру. На переговорах можно будет говорить о восстановлении транспортного сообщения и дипломатических отношений, заключил Никифоров.