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Россия в сентябре снизила транзит газа через Украину до минимальных объемов

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Россия в сентябре снизила транзит газа через Украину до минимальных объемов

В сентябре 2021 года Газпром бронировал только 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей, что привело к уменьшению объемов транспортировки российского газа через Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

«ОГТСУ предлагает около 80 млн куб м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — Газпром не заинтересован в увеличении поставок. На сентябрь и октябрь не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей, не говоря уже о прерывистых», — отмечает генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, в результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в этом месяце снизились до 109 млн куб. м — до минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению.

Всего в сентябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,257 млрд куб. м. Наибольшие объемы голубого топлива поступили в Словакию — 1,989 млрд куб. м, Польшу — 332 млн куб. м газа, Венгрию — 742 млн куб. м и Молдову — 194 млн куб. м.

«ОГТСУ остается надежным партнером для ЕС и в течение всего газового года 2021/2022 будет предлагать необходимые мощности для транзита», — добавил Макогон.

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Как сообщал Капитал, с начала новых газовых суток (07:00) 1 октября 2021 года остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Газпром, транзит газа
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