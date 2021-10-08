Цена на газ в Европе на открытии торгов держится в районе $1200

Торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до $1224 за тыс. куб. м, следует из данных биржи.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 9:00 по Киеву установилась на отметке $1224 за тыс. куб. м, или €103 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

При этом по состоянию на 9:08 цена скорректировалась до $1165 за тыс. куб. м, или €98 за МВт·ч.

В четверг торги закрылись на отметке $1158 за тыс. куб. м.