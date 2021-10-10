В Китае сделали более 2,2 млрд прививок от коронавируса

Медики Китая в ходе кампании массовой вакцинации населения сделали свыше 2,22 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Как следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства, по данным на 9 октября, по всей стране сделали 2 220 128 000 прививок от коронавируса.
В июне китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85% жителей. Население Китая составляет 1,41 млрд. 29 сентября власти Китая сообщили о том, что полностью завершили процесс вакцинации 1,047 млрд человек.
Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. К настоящему моменту четыре вакцины китайского производства получили одобрение для выхода на внутренний рынок, еще три препарата получили разрешение на экстренное использование.
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